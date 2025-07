L a criolipolisi è uno dei trattamenti estetici piĂą richiesti per chi desidera ridefinire i volumi del corpo in modo mirato, progressivo e senza ricorrere al bisturi. Basata sull’uso controllato del freddo, questa tecnologia agisce selettivamente sugli accumuli localizzati, offrendo un rimodellamento naturale e senza tempi di recupero. Ecco in cosa consiste. Ecco la crioterapia, il bagno nel freddo che cura i dolori X Criolipolisi: che cos’è il trattamento estetico che sfrutta il freddo. «La criolipolisi è una tecnologia non invasiva di rimodellamento corporeo che sfrutta il raffreddamento controllato per eliminare selettivamente le cellule adipose sottocutanee» inizia a spiegare la dott. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Può il freddo modellare e ridisegnare la silhouette in modo mirato? Assolutamente sì. Tutto quello che c'è da sapere sulla criolipolisi