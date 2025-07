Punto di primo intervento per codici bianchi e verdi

Ha riaperto da ieri, all’interno dell’ ospedale San Nicolò di Levanto, il Punto di primo intervento, tornato nella sua location originale dopo lo spostamento indotto dai lavori per l’ospedale di comunitĂ . Una notizia che soddisfa tre associazioni di soccorso del territorio, la Pa Croce Bianca di Monterosso, la Croce rossa di Levanto e la Pa Croce Verde Vernazza. "Come sosteniamo da anni, un punto di Ppi funzionante a Levanto per il pezzo di riviera da Framura a Monterosso e forse Vernazza è di fondamentale importanza. Dunque ora che la struttura è stata sistemata chiediamo che, contrariamente a quelle che erano le direttive negli ultimi anni, la struttura torni accessibile alle ambulanze almeno per i Codici Bianchi e i Codici Verdi che, durante la stagione estiva, visto il grande afflusso di turisti, impegnano le ambulanze in viaggi della speranza verso il Pronto soccorso di Spezia, sovente intasato, o peggio ancora per quello di Sarzana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Punto di primo intervento per codici bianchi e verdi"

In questa notizia si parla di: punto - primo - intervento - codici

HalfPrice, il marchio polacco della moda si fa largo in Italia: aperto il primo punto vendita a Merlata Bloom Milano - Tutti in coda questa mattina 9 maggio 2025 al Merlata Bloom Milano per l’inaugurazione del primo negozio HalfPrice in Italia.

Archivio di Stato, la sentenza: quattro condannati e sette assolti. «Un primo punto» - AREZZO, 15 maggio 2025 – La sentenza dopo sette anni: sono arrivate quattro condanne e sette assoluzioni al processo ad Arezzo per il caso giudiziario dell’ Archivio di Stato, risalente al 20 settembre 2018, dove morirono Filippo Bagni e Piero Bruni.

Nuovo Punto prelievi. Primo stress test in via Redipuglia - di Benedetta Iacomucci Caos calmo in via Redipuglia. Ha debuttato ieri in zona Parco della Pace il nuovo Punto Prelievi, trasferito da Muraglia agli ambulatori per la Riabilitazione dell’Ast, proprio di fronte alla piscina.

FORTE DEI MARMI CONFERMA NEL WEEK-END IL PRESIDIO DI PRIMO SOCCORSO ALLA CROCE VERDE PER I CODICI BIANCHI Dalle ore 21 all'una del mattino di ogni venerdì, sabato e domenica, per l'intera stagione estiva, chiunque abbia bisogno di Vai su Facebook

Punto di primo intervento per codici bianchi e verdi; Avviata la sperimentazione dei punti sanitari di intervento rapido; Cairo, Consiglio unito nella richiesta di potenziare l’utilizzo del Punto di primo intervento.

"Punto di primo intervento per codici bianchi e verdi" - L’appello delle pa di Vernazza e Monterosso e della Croce rossa di Levanto "Così evitiamo viaggi della speranza a Spezia e non lasciamo il territorio scoperto". msn.com scrive