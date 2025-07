Punti nascosti | UniCredit e Giffoni insieme contro la violenza economica sulle donne

Presentato al Giffoni Film Festival il cortometraggio promosso da UniCredit per sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della violenza economica e sostenere l’autonomia femminile.. Giffoni Valle Piana (SA), 25 luglio 2025 – Una gabbia silenziosa che si costruisce controllando o negando l’accesso al denaro, ai conti correnti, alle carte di credito, sabotando la carriera o imponendo di rinunciare al lavoro. Una violenza che non lascia lividi ma erode la libertà. È questa la realtà che racconta “ Punti nascosti ”, il cortometraggio diretto da Beatrice Baldacci e presentato in anteprima oggi al Giffoni Film Festival. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it