Punisher Special Presentation | i video dal set mostrano uno sguardo esaustivo al costume di Frank Castle

Punisher Special Presentation dei Marvel Studios è al momento in fase di ripresa, e questi ultimi video dal set di New York ci offrono la nostra migliore occhiata finora di Jon Bernthal in costume completo nei panni di Frank Castle. Il primo video ( che potete vedere qui ) mostra un primo piano di Bernthal che cammina tra due autobus con il caratteristico costume a forma di teschio e il trench di pelle di Punisher. L’attore sfoggia anche una folta barba, il che potrebbe confermare che la storia sia ambientata prima degli eventi di Daredevil: Rinascita. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: punisher - special - presentation - mostrano

Jon Bernthal sarà ancora The Punisher ma con un look diverso, svelato in un video; The Punisher – Ufficiale la special presentation con Jon Bernthal; The Punisher – Jon Bernthal rivela alcuni dettagli sulla special presentation.

Jon Bernthal sarà ancora The Punisher ma con un look diverso, svelato in un video - Il ritorno di Jon Bernthal nei panni del Punisher prende forma in un nuovo video girato sul set dello Special Presentation Marvel previsto per il 2026. Scrive msn.com

The Punisher: le prime foto dal set del film Disney+ potrebbero aver svelato la villain! - Guardate le prime immagini di The Punisher, attesissimo film Special Presentation della Marvel per la piattaforma Disney+. Segnala cinema.everyeye.it