Punisher | jon bernthal in costume fedele ai fumetti sul set dello spinoff MCU

Le recenti anticipazioni riguardanti il futuro del personaggio di Jon Bernthal nel Marvel Cinematic Universe (MCU) stanno generando grande attesa tra gli appassionati. In particolare, sono emerse immagini inedite che mostrano l'attore nei panni di The Punisher, vestito con un costume fedele alle versioni a fumetti. Questa rivelazione apre nuovi scenari per la rappresentazione del vigilante, promettendo un ritorno all'essenza più cruda e violenta del personaggio. le immagini dal set e il ritorno di jon bernthal nei panni del punisher. scenografie e dettagli delle riprese. Le foto scattate sul set di una futura produzione collegata allo spinoff Daredevil: Born Again mostrano Bernthal con un look molto fedele al character originale dei fumetti.

Spider-Man: Brand New Day includerà anche il Punisher di Jon Bernthal, per un report - L’universo cinematografico dell’Uomo Ragno si prepara a una svolta inaspettata: secondo un nuovo report dell’Hollywood Reporter, Jon Bernthal tornerà a vestire i panni del Punisher nel prossimo film Spider-Man: Brand New Day, segnando così il debutto ufficiale del personaggio al cinema dopo il successo nelle serie Netflix e su Disney+.

Punisher: lo speciale Marvel con Jon Bernthal ha ingaggiato una villain, di chi si tratta? - A quanto pare, il Punitore di Bernthal dovrà vedersela con una villain ben precisa nel corso del suo speciale in arrivo su Disney+ Dopo aver lasciato il segno a modo suo, con una sferzata di violenza inaudita nel corso di Daredevil: Rinascita, Frank Castle tornerà protagonista di un prodotto in solitaria, ovvero una Special Presentation su Punisher in uscita in streaming su Disney+.

Punisher di jon bernthal si unisce a tom holland in spider-man: brand new day - annuncio dell’ingresso di jon bernthal nel marvel cinematic universe. Una notizia di grande rilievo nel mondo dei cinecomics riguarda l’inserimento di un nuovo personaggio nel Marvel Cinematic Universe (MCU).

The Punisher: Frank Castle torna in azione, prime immagini dal set con Jon Bernthal in costume; The Punisher 2:BossLogic crea una versione più fedele di Mosaico e Ben Barnes gli risponde; Jon Bernthal, nuovo Costume per The Punisher: ecco cosa svela il video dal set.

Jon Bernthal sarà ancora The Punisher ma con un look diverso, svelato in un video - Il ritorno di Jon Bernthal nei panni del Punisher prende forma in un nuovo video girato sul set dello Special Presentation Marvel previsto per il 2026. Si legge su msn.com

The Punisher: Frank Castle torna in azione, prime immagini dal set con Jon Bernthal in costume - Sul set del nuovo speciale Marvel, Jon Bernthal è tornato a indossare l'iconico teschio di Frank Castle. Riporta msn.com