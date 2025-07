Pugilistica massese alle corde | Accesso negato alla palestra Dove alleniamo i nostri campioni?

Massa, 25 luglio 2025 – La notizia al presidente Pierpaolo Rossi è arrivata come un fulmine a ciel sereno, da un capo cantiere mentre stava lavodando all’ingresso: “Non si può entrare, la palestra è interdetta”. Una doccia fredda per i circa 60 iscritti alla storica Pugilistica massese di via del Patriota, semplici appassionati della nobile arte o addirittura professionisti. Nel corso dei suoi 45 anni di storia la pugilistica ha coltivato combattenti che poi sono diventati dei veri e propri punti di riferimento per il pugilato, come i campioni italiani che parlano massese. Stiamo parlando di Davide Tassi, Francesco Barotti, oppure Claudio Grande. 🔗 Leggi su Lanazione.it

