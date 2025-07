PSVITA vitaPDF v1.0 | Un Semplice lettore per Documenti su PlayStation VITA

Se possiedi una PlayStation VITA e cerchi un modo semplice ed efficace per leggere documenti direttamente sulla tua console, vitaPDF  è la soluzione perfetta per te! Questa homebrew, sviluppata da joel16, è un browser di file leggero e intuitivo progettato per visualizzare vari formati di documenti, tra cui PDF, eBook e fumetti digitali. Con un’interfaccia utente pulita e funzionalitĂ essenziali, vitaPDF offre un’esperienza di lettura ottimizzata per VITA. Caratteristiche Principali. File Browser. Visualizza cartelle e file nei formati supportati (PDF, eBook, fumetti).. Supporta l’ordinamento per nome del file  e dimensione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net