PSVITA Resolutiion Vita v1.0 | Un Viaggio Onirico su PlayStation Vita

Resolutiion ¬†√® un‚Äôavventura action-RPG in pixel art che mescola combattimento caotico, enigmi intricati e una narrazione profonda. Segui la storia di¬† Valor, un ex assassino, e¬† Alibii, un‚ÄôAI curiosa, mentre esplorano un futuro frammentato, tra battaglie epiche, segreti nascosti e momenti di strana tranquillit√†. Sviluppato originariamente in¬† Godot ¬†da¬† Monolith of Minds,¬† Resolutiion ¬†√® un omaggio ai classici come¬† Zelda, arricchito da un‚Äôestetica pixel unica, battute sarcastiche e una colonna sonora emozionante. Ora, grazie a una patch dedicata, √® possibile giocarlo anche su¬† PlayStation Vita! Requisiti. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net ¬© Gamesandconsoles.net - [PSVITA] Resolutiion Vita v.1.0: Un Viaggio Onirico su PlayStation Vita

In questa notizia si parla di: vita - psvita - resolutiion - viaggio

