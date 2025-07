Prova scritta TFA X Ciclo | affrontala con le risorse EdiSES

Il X Ciclo del TFA Sostegno è ufficialmente partito: nelle UniversitĂ in cui si è svolta, la prova preselettiva è giĂ conclusa, mentre in quelle che non l’hanno prevista, i candidati accedono direttamente alla prova scritta. Gli aspiranti docenti di sostegno sono ora chiamati ad affrontare il test scritto di selezione, fase fondamentale per l’accesso . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso DSGA, prova scritta suppletiva il 29 maggio dalle ore 14:30 alle 16:30. Abbinamenti aule-candidati [IN AGGIORNAMENTO] - Con avviso del 7 maggio il Ministero dell'istruzione e del merito ha trasmesso il calendario della prova suppletiva per il concorso pubblico relativo all’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, bandito con decreto dipartimentale n.

Concorso DSGA, possibile prova scritta suppletiva per incendio a Caivano. Comunicazione candidati entro il 12 maggio. AVVISO USR Campania - I candidati convocati con avviso prot. 24258 del 26 marzo 2025 per sostenere la prova scritta del concorso per DSGA, fissata per il 10 aprile 2025 alle ore 13.

