Protesi contro l' impotenza installate gratis a pazienti senza i requisiti | gli occhi della Regione sul San Giovanni di Dio

Avrebbero impiantato protesi al pene a carico del servizio sanitario senza che però i pazienti ne avessero i requisiti. Decine di interventi che hanno già portato a provvedimenti formali e che sono adesso al centro delle attenzioni delle strutture ispettive.La vicenda riguarda l'ospedale San. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Protesi contro l'impotenza installate gratis a pazienti senza i requisiti: gli occhi della Regione sul San Giovanni di Dio.

