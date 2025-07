Pronostico Sport Recife-Santos | i bianconeri con una sola possibilità

Sport Recife-Santos è una partita della diciassettesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Un solo risultato utile per il Santos di Neymar contro la squadra che occupa l’ultima posizione di classifica. Ovviamente non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma ai bianconeri ospiti, che al momento sarebbero retrocessi, serve solamente la vittoria. (Lapresse) – Ilveggente.it E se la prenderanno, nonostante i bookmaker diano clamorosamente favoriti i padroni di casa che fino al momento hanno raccolto solamente quattro punti in campionato e che non hanno mai vinto una partita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

