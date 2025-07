Pronostico Palmeiras-Gremio | vittoria scontata con almeno tre gol

Palmeiras-Gremio è una partita della diciassettesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 02:00: tv, probabili formazioni, pronostico. Terzo posto in classifica a cinque punti dalla prima – il Cruzeiro – ma con due partite in meno. Il Palmeiras ha perso Rios – che è andato al Benfica – ma non ha perso il gusto di vincere. Due di fila ne sono arrivate di affermazioni e la sensazione è che contro il Gremio possa arrivare decisamente la terza. (Lapresse) – Ilveggente.it Anche per il momento di forma della squadra ospite: due sconfitte e due pareggi è il ruolino di marcia che avvicina a questa partita, non il massimo per una società importante come quella del Gremio, che in classifica al momento si ritrova in una zona poco nobile: fuori dalla zona retrocessione per diversi punti ma lontani da quelle che sono le posizioni che permettono di andare a prendersi una qualificazione alle prossime Coppe. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

