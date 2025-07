Pronostico Fortaleza-RB Bragantino | il fattore campo per frenare la crisi

Fortaleza-Bragantino è una partita della diciassettesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Otto sconfitte, prima del pareggio contro il Bahia nel turno dell’inizio di questa settimana. Il Fortaleza vive un momento di profonda crisi e il fattore campo, anche in questa partita contro il Bragantino, potrebbe aiutare. Complicato. Pronostico Fortaleza-Bragantino: il fattore campo per frenare la crisi (Lapresse) – Ilveggene.it Per due motivi: gli ospiti, quarti in classifica – e già questo è un segnale – vogliono pure mettersi alle spalle un momento no che ha portato un solo punto nelle ultime tre uscite. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

