Pronostico Botafogo-Corinthians | la difesa fa la differenza

Botafogo-Corinthians è una partita della diciassettesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Due vittorie in trasferta e un pareggio interno. Questo è il ruolino di marcia, fino al momento, di Davide Ancelotti sulla panchina del Botafogo. E diciamolo chiaramente, proprio male non è. Certo, adesso manca la prima gioia interna che potrebbe assolutamente arrivare contro un Corinthians che nelle ultime cinque uscite ha vinto solamente una volta. (Lapresse) – Ilveggente.it Sono cinque i punti di vantaggio in classifica per i padroni di casa che hanno, pure, due partite in meno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

