Promozione Colpo grosso dell’Aurora Treia | preso Melchiorri La dirigenza impegnata per altri innesti importanti

Federico Melchiorri è dell’Aurora Treia che gioca a carte scoperte sulle sue intenzioni nel campionato di Promozione considerando gli altri giocatori della rosa, e oltretutto non è ancora finita. Il nuovo tecnico è Simone Ricci, autore di quattro promozioni negli ultimi dieci anni Il diesse Andrea Ballini e la dirigenza si sono assicurati il terzino Riccardo Calamita e il centrocampista Ernest Alla (entrambi ex Montefano e con trascorsi in D), i centrocampisti Vittorio Guzzini (ex Portuali Dorica e Montefano), Alex Gabrielli (ex Matelica) e Tommaso Giuliodori (2008 ex Recanatese). Per l’attacco Edoardo Zeqir (2006, ex Borgo Mogliano). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

