Programmi TV venerdì 25 luglio 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata

Su Rai Uno Gigi uno come te, su Rai Movie Mangia Prega Ama. Guida ai programmi TV della serata del 25 luglio 2025. Venerdì 25 luglio, la prima serata televisiva si apre con una varietĂ di proposte che spaziano dal cinema d’autore all’animazione per famiglie, passando per thriller, commedie e grandi classici. Un venerdì estivo che invita a rilassarsi davanti allo schermo, con titoli capaci di accontentare gusti diversi. FILM. Su Rai Tre alle 21.20, va in onda Tutto il mio folle amore, un film intenso e delicato diretto da Gabriele Salvatores. Claudio Santamaria interpreta Willi, un cantante fallito che scopre di avere un figlio autistico, Vincent. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi TV venerdì 25 luglio 2025: film, attualitĂ e spettacolo in prima serata

