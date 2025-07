Professioni Manageritalia-Saa | ecco la certificazione per i comunicatori professionali

In un'epoca in cui la comunicazione è sempre più strategica per il successo di imprese, istituzioni e organizzazioni del terzo settore, prende ufficialmente il via in Italia, a partire da settembre, il percorso di certificazione delle competenze per i comunicatori professionali. Un'iniziativa promossa da Manageritalia in collaborazione con Saa – school of management .

