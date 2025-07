Primo esodo estivo per fine luglio 6,4 milioni presenze

Primo esodo estivo. L'ultimo weekend di luglio segna l'inizio della grande partenza verso le vacanze, con oltre 6,4 milioni di presenze attese nelle strutture ricettive italiane tra il 25 e il 27 luglio. Le prenotazioni raccolte sulle principali piattaforme online indicano un tasso di saturazione medio del 79%, quasi otto camere occupate su dieci. Un dato positivo, ma leggermente inferiore al 2024, quando nello stesso periodo era stato rilevato l'82%. In termini assoluti, la differenza corrisponde a circa 150mila pernottamenti. A stimarlo è Confesercenti, sulla base di un'indagine condotta da Cst - Centro Studi Turistici di Firenze analizzando la disponibilitĂ ricettiva sui principali portali delle online travel agencies per il periodo 25-27 luglio 2025 (2 notti). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Primo esodo estivo, per fine luglio 6,4 milioni presenze

Traffico, il primo esodo estivo: bollino rosso anche per il terzo weekend di luglio.

