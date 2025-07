Primo esodo dell' estate weekend da bollino ' rosso'

AGI – Primo weekend di esodo estivo e primo bollino rosso da super traffico. Gli italiani si mettono in viaggio e, in base alle stime dell’ Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, da oggi e fino al 31 agosto sulle strade e autostrade di competenza ci saranno oltre 273 milioni di spostamenti di automobili. Per questo fine settimana si attendono 13 milioni e 247 mila spostamenti di autoveicoli. Le giornate più critiche dell’estate per il traffico saranno le mattinate di sabato 2 e 9 agosto, contrassegnate dal bollino nero, in particolare nelle strade in direzione Sud verso le località di villeggiatura. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Primo esodo dell'estate, weekend da bollino 'rosso'

