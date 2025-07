Primato nazionale per Framura. Si dota di un drone acquatico per i salvataggi tra le onde.

FRAMURA Un drone acquatico per salvare i nuotatori in difficoltĂ tra le onde. Framura è il primo Comune italiano a dotarsi di un dispositivo a pilotaggio remoto per facilitare le operazioni di salvataggio in mare. Oggi la presentazione di U-Safe, il dispositivo brevettato da un’azienda portoghese e commercializzato in Italia da un’azienda di Viareggio, costato circa diecimila euro all’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Da Passano, che ha potuto beneficiare per l’acquisto anche dei contributi regionali dedicati a quei territori in regola con il Pud, il piano urbanistico delle aree demaniali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

