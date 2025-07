Prima lo accerchiano in strada poi i colpi di mannaia | violenza brutale su un ragazzo

Una violenza cieca, brutale. Prima i fendenti sferrati con una mannaia, poi la corsa in ospedale e l'intervento della polizia. Un uomo di 31 anni è stato accerchiato e accoltellato nella notte tra martedì e mercoledì 23 luglio. È successo in viale Omero a Milano, in zona Corvetto, quartiere nella.

