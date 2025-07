Prima di partire per le vacanze controlla bene la tua auto | i consigli degli artigiani autoriparatori e gommisti della Cna

ROMA – “Meccanico fai da te? Ahi, ahi, ahi.”. Per evitare di fare la fine del turista in una nota pubblicitĂ di qualche anno fa, l’automobilista in partenza per le vacanze è meglio che si rivolga a officine specializzate. Autoriparatori e gommisti artigiani sono pronti a evitare guasti rovina-vacanze, se non peggio. Tanto piĂą in un Paese come l’Italia dove l’etĂ media delle automobili è molto elevata. Secondo l’Acea (l’Associazione europea dei costruttori automobilistici) arriva a dodici anni e otto mesi, con circa sei automobili su dieci dall’etĂ superiore agli otto anni. Ma quali sono i principali controlli cui sottoporre l’automobile e le avvertenze prima del viaggio dell’anno? Per dare una mano agli automobilisti CNA ha predisposto un vademecum per vacanze sicure. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Prima di partire per le vacanze, controlla bene la tua auto”: i consigli degli artigiani autoriparatori e gommisti della Cna

