Prima della pausa estiva si riunisce il consiglio comunale di Castiglion Fiorentino

Martedì 29 luglio ore 16.30. Convocato il consiglio comunale di Castiglion Fiorentino. L'assise si riunirà martedì 29 luglio alle ore 16.30 e dovrà discutere 7 argomenti posti all'Ordine del Giorno tra cui l'accordo contrattuale tra il comune di Cortona in rappresentanza dei comuni della zona Valdichiana Aretina e Cooperativa Sociale Koinè per le prestazioni erogate dal centro semiresidenziale per disabili "Casa di Pinocchio", la variazione al Bilancio di Previsione 2025­2027 e l'assestamento generale di Bilancio.

In questa notizia si parla di: consiglio - comunale - castiglion - fiorentino

