Prima abbracci. Poi se ne va con l’orologio.

ERBA In poche ore, tre casi identici. La stessa tecnica e lo stesso genere di bottino, orologi di marca e catene d'oro. Solo mercoledì sono tre le denunce arrivate ai carabinieri, di furti con destrezza realizzati probabilmente dalla stessa donna tra Erba e Como, che ha avvicinato le vittime, al punto tale da riuscire a derubarle senza che se ne accorgessero, se non quando ormai era troppo tardi per farsi riconsegnare la refurtiva. Il primo episodio si è verificato a Erba in via XXV Aprile mercoledì mattina verso le 10, quando una donna ha avvicinato un uomo di 79 anni, fingendo di chiedere un'informazione.

