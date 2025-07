Prezzi carburante sorpresa per l' esodo | quanto costano benzina e diesel

Prezzi medi dei carburanti in lieve calo sulla rete italiana per effetto degli ultimi ribassi. Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, anche ieri hanno chiuso in discesa sul diesel. Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 24 luglio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,730 eurolitro (1,732 la rilevazione del 23 luglio), con le compagnie tra 1,718 e 1,743 eurolitro (no logo 1,722). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,670 eurolitro (rispetto a 1,671), con i diversi marchi tra 1,652 e 1,681 eurolitro (no logo 1,665). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Prezzi carburante, sorpresa per l'esodo: quanto costano benzina e diesel

Le nuove accise in vigore da oggi: come cambiano i prezzi di benzina e diesel - Roma, 15 maggio 2025 – Scende il prezzo della benzina, sale quello del diesel. E’ in sintesi l’effetto del decreto interministeriale arrivato ieri, piuttosto a sorpresa, in Gazzetta Ufficiale  che attua il riallineamento delle accise previsto dalla riforma fiscale.

Calo dei prezzi di benzina e diesel a giugno: le previsioni - Secondo Goldman Sachs entro la metà del 2025 i prezzi dei carburanti potrebbero subire un calo significativo, a causa di vari fattori legati principalmente alle decisioni dell’Opec+ riguardanti la produzione di greggio e alla possibile recessione globale.

Benzina in Toscana, scendono le accise, ma salgono quelle del gasolio. Rischio aumento dei prezzi - Firenze, 15 maggio 2025 – Potrebbero esserci ripercussioni sui prezzi al consumo di beni alimentari e non, trasportati su gomma, a causa dell’aumento delle accise sul gasolio entrato in vigore oggi, giovedì 15 maggio 2025.

Prezzi benzina diesel, petrolio: perché il caro carburanti non scende - Perché, nonostante il calo delle quotazioni del petrolio di quasi il 13%, benzina e gasolio alla pompa scendono di soli l’1% e lo 0,7%. Si legge su newsmondo.it

Caro carburanti, il Codacons attacca: i prezzi di benzina e diesel calano toppo lentamente - Nonostante le quotazioni del petrolio siano calate quasi del 13%, i prezzi dei carburanti hanno ricevuto solo lievi ritocchi al ribasso dai massimi di giugno ... Lo riporta msn.com