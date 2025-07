Prevenzione del dissesto idrogeologico i sindaci dell' area ionico-etnea consegnano 15 progetti alla Regione

Avviare un percorso di messa in sicurezza nelle zone più vulnerabili e a rischio idrogeologico, anche attraverso 15 progetti già individuati da inserire nella programmazione delle risorse. Questo il tema al centro dell'incontro con i sindaci dell'area Sistema urbano di rango intercomunale.

Avviare un percorso di messa in sicurezza nelle zone più vulnerabili e a rischio idrogeologico, anche attraverso 15 progetti già individuati da inserire nella programmazione delle risorse.

