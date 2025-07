Presidente Fed scuote testa mentre Trump afferma che costo ristrutturazione sede è troppo alto – Il video

(Agenzia Vista) Stati Uniti, 25 luglio 2025 Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è recato presso la sede della Fed (Banca centrale statunitense) per controllare lo stato della ristrutturazione della nuova sede. In questa occasione il Tycoon ha affermato che il costo del progetto sarebbe aumentato dai 2,7 milioni previsti ai 3,1, suscitando il disappunto del presidente della Fed, Jerome Powell, che ha scosso la testa.

