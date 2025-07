Preghiera della sera del 25 Luglio 2025 | Parlami o Signore

“Parlami o Signore”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 25 Luglio 2025: “Parlami o Signore”

In questa notizia si parla di: preghiera - sera - parlami - signore

Preghiera della sera 9 Maggio 2025: “Custodiscimi dalla maldicenza” - “Custodiscimi dalla maldicenza”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata.

Preghiera della sera 6 Maggio 2025: “Allieta il nostro spirito” - “Allieta il nostro spirito”. È la preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa.

Preghiera della sera 12 Maggio 2025: “Proteggimi in questa notte” - “Proteggimi in questa notte”. Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito.

Incontro di Preghiera e Discepolato del 2 Luglio 2025 “La Potenza delle Scritture” 1 parte Vai su Facebook

Frigole in festa per la Stella Maris. La sera della vigilia: veglia di preghiera in spiaggia; Preghiera della sera del 25 Luglio 2025: “Parlami o Signore”.

La preghiera personale e comunitaria, un incontro d’amore col Signore - Il 21 gennaio 2024, in occasione della domenica della Parola, Papa Francesco ha dato inizio all’Anno della preghiera in preparazione al Giubileo del 2025. agensir.it scrive

Preghiera per Francesco: "Ringraziamo il Signore per avercelo donato" - Martedì sera, infatti, in tantissimi hanno partecipato alla messa in suffragio del pontefice, deceduto a Pasquetta, che è stata celebrata dal vescovo ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it