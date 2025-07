Precipitano dal sesto piano tre operai morti a Napoli | il montacarichi si è capovolto

Tragedia sul lavoro a Napoli. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Domenico Fontana per il soccorso a tre operai caduti da un montacarichi dall’altezza del sesto piano durante lavori di ristrutturazione di un edificio. I tre uomini sono morti. In corso le operazioni di messa in sicurezza. Forse non ha retto al peso eccessivo - costituito dai tre operai e da un rotolo di bitume - la parte alta. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Precipitano dal sesto piano, tre operai morti a Napoli: il montacarichi si è capovolto

Tre operai, impegnati in lavori di ristrutturazione di uno stabile, sono morti a Napoli, nel quartiere Vomero. I tre uomini si trovavano su un montacarichi all'altezza del sesto piano quando, per cause da accertare, il montacarichi è crollato, da una ventina di metri

Napoli, crolla un montacarichi al Rione Alto: tre operai morti. Il volo dal sesto piano di un palazzo

