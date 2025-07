Tragedia sul lavoro a Napoli. I vigili del fuoco sono intervenuti in Via San Giacomo dei Capri per il soccorso a tre operai caduti da un montacarichi dall’altezza del sesto piano durante lavori di ristrutturazione di un edificio. I tre uomini sono morti. In corso le operazioni di messa in sicurezza. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Precipitano dal montacarichi al sesto piano, tre operai morti a Napoli