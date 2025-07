Precipita da un salto di rocce di cento metri sotto il Colle della Lace in Valle d' Aosta | morta escursionista

La vittima era di nazionalità tedesca. Le operazioni di recupero del corpo rese difficili dalla nebbia. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Precipita da un salto di rocce di cento metri sotto il Colle della Lace, in Valle d'Aosta: morta escursionista

In questa notizia si parla di: precipita - salto - rocce - cento

Climber precipita e fa un salto di 15 metri - Tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri – giovedì 10 luglio – in val Gardena dove un climber tedesco di 57 anni, durante la scalata della Cresta est del Fermeda, è precipitato per una quindicina di metri.

Escursionista precipita da un salto di rocce di cento metri sotto il Colle della Lace; Precipita per 100 metri, morta escursionista tedesca; Escursionista precipita per 100 metri e muore in Valle del Lys, in Valle d'Aosta: è una donna di nazionalità tedesca.

Precipita per 100 metri, morta escursionista tedesca - Una escusionista tedesca è morta oggi precipitando per circa 100 metri, in un salto di rocce, nella zona del Colle della Lace, a quota 2. Riporta ansa.it

Precipita per oltre cento metri in una scarpata: escursionista 22enne elitrasportata in ospedale - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) – Paura sul Monte Grappa per una giovane escursionista di 22 anni, precipitata per oltre cento metri in una zona impervia del Monte Frontal. Come scrive nordest24.it