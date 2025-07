Prato, 25 luglio 2025 – Decidiamo che si chiami Alice. Il patto è che quest’intervista sia anonima come è giusto per chi cammina su un confine sottilissimo dove lavoro e pericolo diventano binomio di un’incredibile quotidianità. Il rischio delle botte, del cliente strafatto, o anche peggio, è dietro l’angolo. E allora, Alice. Sceglie lei il nome. ‘Come Alice nel paese delle meraviglie’, sorride. Alice fa la escort, ha una quarantina d’anni. L’accento è caldo come il vento del sud: tradisce le radici, piantate in Sudamerica. Le chiediamo di portarci, per un po’, in quel mondo ‘a lato’, quello delle escort, che provi a guardarlo negli occhi, ma non riesci mai a metterlo a fuoco davvero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, i pericoli della vita da escort. “Nelle chat ci scambiamo gli identikit dei clienti violenti”