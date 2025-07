Prato | ex sindaca Bugetti ed ex vicesindaco Faggi dovranno pagarsi l’avvocato Comune nega il patrocinio legale

Il Comune di Prato, in uno degli ultimi atti prima della decadenza di sindaca, Ilaria Bugetti, ha negato il patrocinio legale che era stato chiesto prima dall'ex vicesindaco Simone Faggi e poi dalla stessa Bugetti. Lo rivela "Il Tirreno" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: ex sindaca Bugetti ed ex vicesindaco Faggi dovranno pagarsi l’avvocato. Comune nega il patrocinio legale

In questa notizia si parla di: bugetti - sindaca - vicesindaco - faggi

Le dimissioni della sindaca Bugetti, le reazioni della politica. “Atto d’amore per la città ”. “No è la fine del Pd” - Prato, 21 giugno 2025 – Uno tsunami iniziato una settimana fa e diventato ancora più potente nella tarda serata di oggi, 21 giugno.

Prato, l’ex sindaca Bugetti e il contratto. E Matteini si dice “cambiato” dopo il caso giudiziario del 2024 - Prato, 28 giugno 2025 – Il dispositivo del gip Alessandro Moneti ha segnato una tappa importante nell’iter giudiziario dell’affaire Bugetti-Matteini Bresci, indagati per corruzione nell’inchiesta della Dda di Firenze: da una parte sono stati applicati gli arresti domiciliari all’imprenditore tessile per il quale era stato chiesto il carcere e dall’altra nessuna misura restrittiva è stata adottata per l’ex sindaca a seguito delle dimissioni.

Prato, terremoto in Comune: la sindaca Bugetti indagata per corruzione, chiesti gli arresti domiciliari - Prato, 13 giugno 2025 – La sindaca di Prato Ilaria Bugetti è indagata per corruzione della Dda di Firenze, che nei suoi confronti ha chiesto anche la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Prato: ex sindaca Bugetti ed ex vicesindaco Faggi dovranno pagarsi l'avvocato. Comune nega il patrocinio legale; Prato, la sindaca Ilaria Bugetti si dimette. Indagato anche il vicesindaco Simone Faggi; Prato, la sindaca Bugetti si dimette. Avviso di garanzia anche al suo vice. Terremoto in Comune.

Negato il patrocinio legale a Bugetti e Faggi - Prato, 25 luglio 2025 – L'ex sindaca di Prato Ilaria Bugetti e l'ex vice sindaco Simone Faggi dovranno pagarsi l'avvocato nel procedimento che li vede indagati, rispettivamente, per corruzione e false ... Riporta msn.com

Il Comune di Prato nega il patrocinio legale all’ex sindaca indagata per corruzione - L’ex sindaca di Prato Ilaria Bugetti e l’ex vice sindaco Simone Faggi dovranno pagarsi l’avvocato nel procedimento che li vede indagati, rispettivamente, per corruzione e false informazioni al ... Si legge su msn.com