Prato celebra la festa della Madonna del Sacro Cingolo

Prato, 25 luglio 2025 – Fu una notte leggendaria, uno dei momenti più importanti della secolare storia di Prato. Tra il 27 e il 28 luglio del 1312, dunque settecentotredici anni fa, il chierico pistoiese Musciattino cercò di rubare la Sacra Cintola ai pratesi. Per questo, il 28 luglio, secondo il calendario «proprio», ricorre la festa della Madonna del Sacro Cingolo, la preziosa reliquia simbolo della città e della Chiesa di Prato. La ricorrenza viene ricordata in Duomo alle ore 9 con la recita del rosario e alle 9,30 con una messa n ella Cappella del Sacro Cingolo presieduta dal parroco canonico Marco Pratesi e concelebrata dal Capitolo della cattedrale.

