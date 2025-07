Pranzo di fine estate di socializzazione nel cuore di Bari

Una nuova occasione di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farĂ sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarĂ facile come bere un ottimo drink!Come funziona?Domenica 31 agosto 2025, ore 13:30 ti aspettiamo per un pranzo alla carta di. 🔗 Leggi su Baritoday.it