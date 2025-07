Pozzuoli bloccata per Geolier | chi garantisce la sicurezza in zona sismica?

Il concerto di Geolier all’Ippodromo di Agnano ha richiamato oltre 100.000 persone, paralizzando la viabilità tra Napoli e Pozzuoli. L’uscita della tangenziale di Agnano è stata chiusa, con strade intasate per ore. Ma oltre al caos del traffico, resta una domanda fondamentale: sono state adottate le misure di sicurezza necessarie in caso di evento sismico? . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

In questa notizia si parla di: pozzuoli - geolier - sicurezza - bloccata

Pozzuoli bloccata per Geolier: chi garantisce la sicurezza in zona sismica? - Il concerto di Geolier all’Ippodromo di Agnano ha richiamato oltre 100.000 persone, paralizzando la viabilità tra Napoli e Pozzuoli.

Geolier in concerto ad Agnano, consigliere comunale di Pozzuoli: «Potenziali pericoli e ricadute economiche» - POZZUOLI – Desta preoccupazione il mega concerto di Geolier in programma per venerdì 25 e sabato 26 luglio all’Ippodromo di Agnano. Segnala cronacaflegrea.it

Tutto pronto per il doppio concerto di Geolier ad Agnano: quartiere blindato, allerta parcheggiatori abusivi - Napoli si prepara per Geolier all’Ippodromo di Agnano. Riporta internapoli.it