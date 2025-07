pozzo incontro pubblico sul progetto della nuova palestra scolastica

Arezzo, 25 luglio 2025 – L’Amministrazione Comunale organizza un incontro pubblico aperto alla cittadinanza per presentare e chiarire i dettagli relativi alla realizzazione della nuova palestra scolastica di Pozzo della Chiana. L’appuntamento è fissato per giovedì 31 luglio alle 21.00 presso la palestra scolastica di Pozzo. Durante l’incontro verranno illustrati lo stato dell’attuale progetto, le finalità dell’intervento, l’importanza dell’opera per la continuità e la qualità dell’offerta scolastica sul territorio. “Si tratta di un’importante occasione di confronto aperto e trasparente – dichiara il Sindaco Franci – utile per rispondere alle domande e chiarire i dubbi emersi nelle ultime settimane, anche a seguito della diffusione di informazioni errate, fuorvianti e in alcuni casi vere e proprie fake news. 🔗 Leggi su Lanazione.it

