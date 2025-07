Poste Italiane | a Frosinone uno speciale annullo dedicato al 47° anniversario della Fondazione del marchio Boccadamo

Poste Italiane, in occasione del 47° Anniversario della Fondazione dell’azienda Boccadamo Gioielli in programma domenica 27 luglio a Frosinone, parteciperĂ con uno speciale annullo e un folder filatelico dedicati.All’evento interverranno autoritĂ politiche e religiose del territorio, ospiti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: poste - italiane - frosinone - speciale

L’Associazione “Precari in Rete” trionfa: Poste Italiane paga anche lo straordinario pre-turno! - Storica vittoria legale per l’Associazione Precari in Rete: riconosciuti i diritti dei lavoratori sull’orario effettivo di servizio.

Poste italiane: ad Arpino uno speciale annullo e una cartolina filatelica dedicata per la XLIV edizione di “Certamen ciceronianum arpinas” - Poste Italiane, nell'ambito del programma della cerimonia di premiazione della XLIV^ Edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas, che si terrà domenica 11 maggio ad Arpino, parteciperà con uno speciale annullo e una cartolina filatelica dedicata.

Poste Italiane, nel Q1 2025 utile netto a €597 mln (+19%), ricavi a €3,2 mld (+5%); Del Fante: "Forte impegno a generare una crescita significativa della redditività " - Acquisito il 24,8% delle azioni ordinarie di Tim, come azionista industriale di lungo periodo, a supporto della creazione di valore e del consolidamento del mercato delle telecomunicazioni in italia; saldo di dividendo di €0,75 per azione Poste Italiane ha chiuso il primo trimestre del 2025 c

Il Sindaco di Arce Luigi Germani comunica alla cittadinanza che è stato diffuso dalla Regione Lazio un avviso di allerta per caldo intenso. Allerta caldo: livello 3 – rischio massimo Giovedì 3 e venerdì 4 luglio Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo Vai su Facebook

Poste Italiane: a Frosinone uno speciale annullo dedicato al 47° anniversario della Fondazione del marchio Boccadamo; Poste Italiane: a Frosinone e provincia la cartolina dedicata alla Giornata Internazionale della Donna; Poste Italiane: in 53 uffici postali di Frosinone e provincia il turno allo sportello si puo’ prenotare con una telefonata.

Giornata del Rispetto, speciale annullo e una cartoline di Poste ... - Prima "Giornata del Rispetto" in ricordo del giovane Willy Monteiro Duarte, speciale annullo e una cartolina dedicata di Poste Italiane. Da ilmessaggero.it

Poste Italiane: torna a Frosinone e in provincia l’educazione finanziaria in quattro webinar - Gli appuntamenti del mattino saranno disponibili per tutti i cittadini anche con sottotitoli e interprete LIS – Lingua Italiana dei Segni ... Scrive tunews24.it