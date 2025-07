Positano Teatro Festival domani al via con l’omaggio a Luca De FIlippo la XXII edizione della rassegna

SI svolge domani sera, sabato 26 luglio, in piazza dei Racconti,la serata inaugurale della XXII Edizione del Positano Teatro Festival diretta da Antonella Morea, con l’omaggio a Luca De Filippo a cui è dedicato lo spettacolo “Si te parlo me parlo.”. “SarĂ una festa di tre giorni non una commemorazione degli artisti che abbiamo voluto omaggiare con questa edizione – ha spiegato Antonella Morea – i versi di Eduardo De Filippo, le visioni teatrali di suo figlio Luca, le note irriverenti di Fred Buscaglione e le ricerche profonde di Roberto De Simone si fondono in un racconto che sfida l’oblio. In un tempo che cancella, questi spettacoli tengono accese braci di memoria, restituendo dignitĂ alle tracce, alle radici, ai sussurri che ci hanno resi ciò che oggi siamo”, “Si te parlo me parlo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it