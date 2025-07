Porti Assonat presenta pdl per rilancio settore

(Adnkronos) – Dopo la presentazione del piano strategico per la portualitĂ turistica italiana, il presidente di Assonat-Confcommercio, Luciano Serra, annuncia oggi una proposta di legge, 'Disposizioni in materia di portualitĂ turistica innovativa', che punta a rilanciare il settore della portualitĂ turistica in Italia. La proposta – trasmessa ufficialmente alle principali figure politiche italiane, tra cui i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: assonat - settore - porti - presenta

“Il futuro dei porti turistici: i porti turistici del futuro” esito convegno https://abruzzonews.eu/il-futuro-dei-porti-turistici-i-porti-turistici-del-futuro-esito-convegno-678281.html?_unique_id=687fb79e6cd7b… Vai su X

? L'Italia e i suoi porti turistici: non semplici approdi, ma cuori pulsanti di economia, cultura e futuro. A Roma abbiamo tracciato la rotta. Un... Vai su Facebook

Porti, Assonat presenta pdl per rilancio settore; Assonat presenta una proposta di legge per il rilancio della portualitĂ turistica; Dettaglio studio SACE e Assonat: insieme per la portualitĂ turistica italiana.

Porti, Assonat presenta pdl per rilancio settore - Proposte per modernizzare infrastrutture, aumentare posti barca e porti turistici, sostenibilità e semplificazioni ... Scrive adnkronos.com

Sace e Assonat, un piano ad hoc per il rilancio dei porti italiani - Ne sono convinte Sace e Assonat che, assieme, hanno lavorato al primo Piano nazionale per la portualità turistica. Secondo quotidiano.net