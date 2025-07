Ponte a Egola fra presente e futuro | Lavori urgenti priorità e strategie

Tutte le opposizioni, Gruppo Misto, Filo Rosso, Fratelli d’Italia e Forza Italia, chiedono impegni per Ponte a Egola. La maggioranza, però, ha respinto la mozione. Al centro l’associazione Frazioni Riunite che aveva presentato nel marzo scorso al sindaco, agli assessori, ai capigruppo consiliari e al presidente del consiglio comunale una serie di richieste. Alcune urgenti. "Con quella di una decisione relativa all’acquisizione dell’area dell’ex cinema di Ponte a Egola assunta a livello di intenti dal consiglio comunale – si legge nella mozione –. Così come hanno prioritĂ un’adeguata manutenzione delle strisce pedonali e la creazione di nuove strisce pedonali in via Diaz tra la chiesa e la stazione dei carabinieri e nel punto di intersezione tra via Diaz e la rotatoria di via di Giuncheto; le opere di manutenzione ordinaria, come la pulizia, la cura del manto stradale; il completamento del processo di acquisizione dell’area ex Agip in prossimitĂ dell’attuale scuola media; l’adeguamento dei servizi sanitari e dell’igiene pubblica della frazione;l’abbattimento delle barriere architettoniche al distretto socio-sanitario di Via 1 Maggio ed il tema della garanzia dei servizi sanitari a Ponte a Egola non può essere rinviato alla realizzazione della Casa della Salute". 🔗 Leggi su Lanazione.it

