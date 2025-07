Polonara dolce ritorno a casa da Valencia | accolto con amore dai figli e dalla moglie

Bologna, 25 luglio 2025 – Achille Polonara è tornato a casa dalla sua famiglia. E nell’abbraccio con i suoi figli, dopo settimane di lontananza, ha saputo trasformare un momento difficile come il ricovero per leucemia mieloide — scoperta nel mezzo della finale scudetto contro il Brescia — in una parentesi di luce. Il sorriso commosso che ha illuminato il volto dell’ex giocatore della Virtus Bologna racconta molto più di mille parole: racconta la resilienza, la speranza e la voglia di vivere nonostante la battaglia che sta affrontando. Dopo quasi un mese di cure, Polonara ha concluso il primo ciclo di chemioterapia a Valencia, la città spagnola nella quale si è trasferito per sottoporsi a un trattamento innovativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

