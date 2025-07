Polizia sotto attacco? Due auto incendiate nella notte spunta un video

Due auto della polizia in fiamme nel giro di meno di un'ora. Per il secondo rogo ci sono le immagini che riprendono un uomo appiccare il fuoco. I fatti nella serata di ieri. Una macchina della Polizia di Stato è stata data alle fiamme, alle 22.40, davanti al Commissariato Viminale, nel cuore di Roma. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso un uomo chinarsi nella parte posteriore di una volante e gettare sotto qualcosa, forse una molotov, da cui poi sono partite le fiamme ( il video di Andkronos). In corso le indagini. Un'altra macchina della Polizia, stavolta della Penitenziaria, era stata data alle fiamme poco prima, intorno alle 22, davanti al Ministero della Giustizia, in via Arenula. 🔗 Leggi su Iltempo.it

