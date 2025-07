Poggi impronta Sempio intrisa sangue

18.20 L'impronta di Andrea Sempio trovata accanto al cadavere di Chiara Poggi è intrisa di sudore e sangue. Sono, secondo quanto riporta il Tg1 sui propri canali social, le conclusioni della consulenza della difesa di Alberto Stasi. Si tratta di un contatto palmare intenso sul muro, non compatibile con una normale discesa per le scale, si legge nella relazione di parte. Per i legali di Andrea Sempio,tuttavia, "niente è stato accertato". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi spiegano perché rimangono convinti che il colpevole dell’omicidio sia l’ex fidanzato della figlia, condannato in via definitiva a 16 anni

Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi - Ieri sera sono terminate le ricerche nel canale di Tromello, dove sono stati individuati alcuni attrezzi da lavoro.

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, torna al centro della cronaca giudiziaria con sviluppi che potrebbero imprimere una svolta all’inchiesta dopo quasi diciotto anni di misteri e condanne.

