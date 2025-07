Pogacar ha mangiato il cervello a Vingegaard lo ha traumatizzato lo ha ridotto a parlare a vanvera L’Equipe

“Il Tour non è finito”. L’Equipe scrive che “avremmo preferito lanciarci da una di quelle cime rocciose dove si era radunata la folla in cima al Col de la Loze, un popolo gioioso e agitato, i cui profili e le cui sagome formavano una sorta di teatro delle ombre nella nebbia, per poi schiantarci piĂą in basso su un letto di rocce e fiori selvatici, piuttosto che sentire Jonas Vingegaard pronunciare queste parole all’arrivo”. PerchĂ© invece il Tour de France è finito, altrochĂ©. Lo sta dominando il dittatore Pogacar, e l’altro, l’unico che poteva impensierirlo, il povero Vingegaard, non può farci niente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pogacar ha mangiato il cervello a Vingegaard, lo ha traumatizzato, lo ha ridotto a parlare a vanvera (L’Equipe)

Pogacar ha mangiato il cervello a Vingegaard, lo ha traumatizzato, parla a vanvera (L’Equipe) - “Il Tour non è finito”. L’Equipe scrive che “avremmo preferito lanciarci da una di quelle cime rocciose dove si era radunata la folla in cima al Col de la Loze, un popolo gioioso e agitato, i cui profili e le cui sagome formavano una sorta di teatro delle ombre nella nebbia, per poi schiantarci più in basso su un letto di rocce e fiori selvatici, piuttosto che sentire Jonas Vingegaard pronunciare queste parole all’arrivo”.

