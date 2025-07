Pochi giorni prima di scomparire Emanuela Orlandi fu presa per il braccio da un uomo in macchina disse | ‘Eccola è questa’ Il racconto dell’amica in commissione

Il 14 giugno del 1983, Emanuela Orlandi tornava dal mare con delle amiche quando in via dei Corridori un’A112 con due ragazzi a bordo accostò e le sfiorò il braccio. Dissero indicandola: “ Eccola ”. Le amiche risero perché pensarono avesse fatto colpo. “ Si è fermata una macchina scura, con due persone dentro, e la persona dalla parte del guidatore ha tirato fuori il braccio, ha toccato Emanuela al braccio e ha detto: ‘Eccola è questa!’ “: a distanza di 42 anni il ricordo di un’amica della cittadina vaticana sparita nel nulla è ancora nitido e intatto. La commissione d’inchiesta che indaga sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori è tornata ieri su quell’episodio chiave, che risale ai giorni che precedettero il rapimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

