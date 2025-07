Pnnr l' Italia è tra i Paesi capofila nell' attuazione del Rrf

"L’Italia è tra i Paesi capofila nell’attuazione del Rrf, avendo saputo adattarsi rapidamente ed efficacemente per mobilitare questi fondi". Lo ha detto Carla Tavares, eurodeputata portoghese del gruppo S&D, a capo della delegazione di parlamentari Ue in missione questa settimana a Roma per. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: paesi - italia - capofila - attuazione

Italia in calo: reddito reale -0.6% e differenze marcate tra OCSE, G7 e altri paesi - Il quadro del benessere economico delle famiglie italiane nel quarto trimestre del 2024 appare complesso.

Gabry Ponte porta «Tutta l’Italia» in finale all’Eurovision, c’è anche Tommy Cash: quali sono i primi 10 Paesi qualificati - Ci sarà anche Gabry Ponte per San Marino alla finale dell’Eurovision 2025. Era dal 2021 che il Paese del Titano non si qualificava per la fase conclusiva della gara.

Italia tra i Paesi Ue con i prezzi del gas più alti nel 2024, secondo Eurostat - Nella seconda metà del 2024, l'Italia era il terzo Paese Ue con i prezzi del gas più alti (15,86 euro per 100 kWh), dopo Svezia (18,93 euro) e Paesi Bassi (16,71 euro).

Non sapendo più con chi prendersela, Fratelli d’Italia è riuscita nell’impresa di mettere all’indice addirittura un libro. Un libro di Storia. Che, come tale, racconta i fatti. È il terzo volume di “Trame del tempo”, edito da Laterza, utilizzato in vari licei italiani. E, parla Vai su Facebook

Pnnr, l'Italia è tra i Paesi capofila nell'attuazione del Rrf; L’assalto della destra ai progetti «Life» delle Ong ecologiste. La sponda del Ppe; Pac, Italia capofila nell’alleanza per rafforzare i fondi agricoli Ue.

Pac, Italia capofila nell’alleanza per rafforzare i fondi agricoli Ue - Pac, Italia capofila nell’alleanza per rafforzare i fondi agricoli Ue Il nostro Paese, promotore con la Grecia di un documento a difesa dei due pilastri attuali e contro l’ipotesi dell ... Segnala ilsole24ore.com

Global Health Security Agenda. Italia capofila per le strategie ... - Italia capofila per le strategie vaccinali a livello mondiale per i prossimi 5 anni La nomina è avvenuta alla Casa Bianca alla presenza di Barack Obama. quotidianosanita.it scrive