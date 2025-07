Plessi, a Parigi le sculture dell'immateriale.

Nel mondo dell’arte ci sono casi in cui promozione culturale e mercato si fondono in un abbraccio virtuoso. È la testimonianza di una delle gallerie più attive a livello internazionale nel sostegno dei maggiori artisti italiani del Novecento e contemporanei. Parliamo di Tornabuoni Arte fondata a Firenze da Roberto Casamonti e suo figlio Michele, che nella sede parigina di Avenue Matignon ha nei giorni scorsi inaugurato una grande mostra dedicata al videoartista Fabrizio Plessi intitolata Une Histoire d’Eau, parafrasi poetica del celebre romanzo di Pauline Rèage. Nel caso dell’esposizione curata da Ilaria Bignotti protagonista è l’Acqua, elemento primordiale da sempre al centro della ricerca di un artista che il pubblico italiano ha avuto modo di apprezzare attraverso grandi esposizioni pubbliche e scenografiche installazioni site specific come quelle in piazza San Marco a Venezia, nella Valle dei Templi di Agrigento, nella Sala dei Giganti di Palazzo Te a Mantova, alle Terme di Caracalla a Roma, alla Lonja di Palma di Maiorca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

