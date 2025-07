Più scontri sulle strade piacentine il 2024 supera i 5 anni precedenti | oltre 1.400 feriti 22 le vittime

Incidenti in aumento negli ultimi cinque anni sulle strade di Piacenza: nel 2024 sono stati rilevati complessivamente 1.099 sinistri – la cifra piĂą alta dal 2019 -, di cui oltre la metĂ (581) lungo le vie del capoluogo. Piacenza è l’unica provincia dell’Emilia-Romagna a non registrare un numero. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: strade - anni - oltre - scontri

Pirata della strada investe e uccide nonno Luca, aveva 83 anni; ennesima tragedia di questo nefasto 2025 sulle strade del Lazio. L’investimento a Roma - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una nuova tragedia stradale ha scosso la capitale questa mattina, quando un uomo di 83 anni, Luca Tucciarelli, è stato travolto da un veicolo mentre attraversava via Arquata del Tronto, nel quartiere San Basilio.

Alluvione due anni dopo in Emilia Romagna: “Mancano i soldi per le strade di montagna” - Bologna, 15 maggio 2025 - Sono passati due anni dalla prima e drammatica ondata di maltempo che ha colpito l’ Emilia-Romagna.

Nuova tragedia sulle strade del Lazio: donna di 70 anni muore nello scontro tra la sua Smart ed una Panda. Feriti i due giovanissimo a bordo della Fiat. L’incidente a Grottaferrata - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un bollettino che ormai si aggiorna giornalmente, purtroppo. Ci riferiamo alla lista, lunga, troppo lunga, degli incidente mortali sulle strade della provincia di Roma.

Thailandia-Cambogia, oltre 130 mila thailandesi evacuati dal confine. Sono in corso i più violenti scontri degli ultimi dieci anni tra i due Paesi. Venerdì alle 21 italiane la riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'Onu Vai su X

8 luglio 1960, la cittĂ di Palermo 65 anni fa, fu protagonista come altre cittĂ , di una rivolta popolare contro il governo di Fernando Tambroni, che aveva ottenuto la fiducia con i voti del Movimento sociale italiano. Lo sciopero proclamato dalla Cgil venne repre Vai su Facebook

PiĂą scontri sulle strade piacentine, il 2024 supera i 5 anni precedenti: oltre 1.400 feriti, 22 le vittime; Strade nel caos, raffica di incidenti; C. League, incidenti in Francia dopo vittoria Psg: due morti e oltre 500 fermati. FOTO.

Scontri Thailandia-Cambogia, oltre 130mila civili evacuati - Immagini di operazioni con droni e mezzi militari alle frontiere fra Thailandia e Cambogia e di persone che si rifugiano in scuole e palestre. Si legge su msn.com

Esodo d’estate, strade già insanguinate: quattro morti prima del weekend da bollino rosso - Scontri da Nord a Sud: una donna muore in A22, un pedone in Friuli e due motociclisti in Veneto e Friuli. Lo riporta msn.com