Il Bagno Gorgona è il primo bagno di Marina di Pisa e, situato a pochi metri dal porto, è da generazioni un punto di riferimento per tutti coloro che amano sia la spiaggia che lo scoglio. Stefano Sbrana (nella foto) lo dirige con determinazione da 25 anni e ne conosce i punti di forza e le criticitĂ . "Dirigo questo bagno dal 2000 e ne ha passate tante, soprattutto dopo le sei mareggiate che ha subito, ma siamo sempre qui". Negli ultimi anni, numerose sono state le mareggiate che hanno devastato lo stabilimento balneare, a volte a tal punto da far pensare che non ci fosse possibilitĂ di rimedio, ma Sbrana è sempre riuscito, con tanta fatica e dedizione, a risollevarsi e a rimettersi in moto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Più forte delle tante tempeste : "25 anni d’amore per il nostro mare"